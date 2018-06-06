По факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области

«В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и леса. Сейчас там работают подразделения ГосЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

По состоянию на 6:00 6 июня в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров.

СМИ сообщили, что полиция на месте возгорания обнаружила 3 или 4 факела.