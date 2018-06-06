Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления о запрете в Украине трансляции Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ. Об этом сообщила замглавы наблюдательной комиссии НОТУ Светлана Остапа.

«Комитет свободы слова поддержал проект постановления 8343 о недопущении трансляции ЧМ по футболу в России», - написала она в Twitter.

Как сообщал ForUm, НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир по политическим соображениям.

Позже телеканал «Интер» приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Мундиаль в России состоится с 14 июня по 15 июля.