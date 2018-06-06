Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

«Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета Министров», – написал он.

По словам Гройсмана, распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты.

«К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно», – подытожил он.

Напомним, 23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать.

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.

Позже Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить замминистра Яну Бугримову.

В свою очередь Гройсман сообщил, что Данилюк извинилсяза письмо послам G7.