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На многих обломках польского правительственного самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском, а также останках, по крайней мере, одной жертвы, обнаружены следы взрывчатых веществ. Об этом сообщил во вторник в пресс-релизе подкомитет по повторному исследованию причин Смоленской авиакатастрофы, передает «Польское радио».

Подкомитет по повторному расследованию причин Смоленской авиакатастрофы сообщил, что завершено изучение вещественных доказательств и результатов экспертиз, касающихся идентификации взрывчатых веществ на месте падения польского самолета ТУ-154 в апреле 2010 года. Одновременно подкомитет заявил, что не имеет никаких доказательств, указывающих на наличие взрывчатых веществ в почве на месте происшествия.

Напомним, правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включительно с президентской четой Леха и Марии Качиньских направлялись на мероприятия, посвященные 70-е годовщине Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту самолета Ту-154М.
ForUm

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