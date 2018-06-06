Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам. Об этом заявил во время брифинга заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба КГГА.

«Сейчас мы ищем пути урегулирования ситуации с НАК «Нафтогаз Украины», которая отказывается заключать договор на поставку энергоносителей столицы. Вчера мы официально пригласили руководителя НАК на пленарное заседание. Мы хотим услышать, почему киевляне сегодня без горячей воды и как видят решение этой патовой ситуации в «Нафтогазе». Если руководство компании откажется прийти, мы будем действовать радикально», - сказал Прокопив.

По его словам, если до 1 августа соглашение на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», которое теперь должно обеспечивать горожан теплом и горячей водой, не будет заключено, часть домов столицы может остаться без света. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Пока без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты.

«Сегодня киевлян заставляют заплатить более миллиарда гривен чужих долгов. Для города это 15 новых детских садов, которые можно построить с «нуля». Мы можем за эти средства обеспечить местами в дошкольных учебных заведениях в среднем 4000 маленьких киевлян, и тем самым полностью нивелировать очередь в детсады, которая существует сегодня. По сути, «Нафтогаз» взял в заложники киевлян, шантажируя несуществующими финансовыми обязательствами», - отметил председатель фракции «Солидарность» в Киевсовете Андрей Странников.

Он добавил, что киевлян заставляют уплатить сумму пени и штрафов, которая числится исключительно за компанией, которая предоставляла услуги по обеспечению тепла – «Киевэнерго», и КП «Киевтеплоэнерго» не имеет к ней никакого отношения.

«Столица предложила решить этот вопрос в суде, который должен поставить точку и дать четкую трактовку закона. Но до этого «Киевтеплоэнерго» должно получать газ, а киевляне должны быть обеспечены всеми необходимыми услугами. Также сегодня мы получили выводы международных консалтинговых структур, подтверждающие позицию нашего общества», - отметил народный депутат Украины, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Вопрос будут решать также и на государственном уровне. Депутаты Верховной Рады Украины уже обратились в Антимонопольный комитет, премьер-министру и председателю парламента.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».