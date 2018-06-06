В Главном управлении Государственной фискальной службы Житомирской области заявили, что изъятые во время обыска 190 тысяч гривен принадлежат первому заместителю ГУ ГФС Наталье Новожениной. Об этом сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

«В рамках уголовного производства, которое открыто почти год назад и связано с уклонением от уплаты налогов ряда предприятий, сотрудники Генпрокуратуры, прокуратуры Житомирской области и СБУ провели обыски в служебных помещениях ГУ ГФС в Житомирской области. Обыски прошли в служебных кабинетах руководителя соответствующего регионального подразделения ГФС Александра Лаврова, его первых заместителей Натальи Новожениной и Ивана Гилеты, а также руководителей ряда управлений ГУ», - написала она в Facebook.

Во время следственных действий были изъяты служебные документы, электронные носители информации.

«Перед проведением обыска заместитель руководителя ГУ ГФС Новоженина заявила, что в помещении находятся ее личные средства в сумме 190 тыс. грн, которые она из соображений безопасности не решается хранить дома, потому что постоянно живет в Киеве, а работает в Житомире. Следует отметить, что эти денежные средства не были меченые и не фигурировали в каком-либо уголовном производстве», - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, в настоящее время нет оснований считать, что зафиксированная сумма наличности имеет коррупционное происхождение.

«В электронной декларации Новожениной за 2017 указаны наличные в сумме 320 тыс. грн и 3 тыс. долларов. Среднемесячный доход заместителя руководителя ГУ ДФС в Житомирской области в прошлом году составлял более 20 тыс. грн», - уточнила Непряхина.

Кроме того, во время обыска из ее личной сумки были изъяты мобильный телефон и флешка, хотя решение суда позволяет проведение обыска только в служебном кабинете.

Напомним, ранее сегодня Генеральная прокуратура Украины заявила о проверке причастности отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области к деятельности «конвертационного центра». Во время обысков в их кабинетах нашли денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.