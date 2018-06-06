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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проект постановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя комитета Сергей Мельник (фракция «Блок Петра Порошенко»).

«Комитет рассмотрел и поддержал», - сказал он.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Мельник допускает, что Рада может рассмотреть вопрос увольнения Данилюка 7 июня.

При этом депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко», представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко заявляет о наличии необходимого количества голосов для увольнения Данилюка.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление зарегистрировано в Раде.

В свою очередь министр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков или уйти в отставку.

 
ForUm

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