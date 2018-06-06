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Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области к деятельности «конвертационного центра».

Как сообщает пресс-центр ведомства, ГПУ осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлена ​​группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн грн.

В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности «конвертационного центра» отдельными сотрудниками Главного управления ГФС в Житомирской области, которые способствуют противоправной деятельности указанным субъектам хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем избегания проведения налоговых проверок, предоставляя возможность длительного функционирования и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время проведения следственных действий в административных зданиях Главного управления ГФС в Житомирской области сотрудники ГПУ и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ провели обыски кабинетов руководителей ведомства.

Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей. Кроме этого, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ДФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.

В настоящее время следственные действия продолжаются.
ForUm

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