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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о пересмотре санкций против РФ можно говорить только после изменения его поведения.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление нового премьера Италии Джузеппе Конте по пересмотру антироссийских санкций, сообщает «Европейская правда».

«Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия», - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО придерживается двойного подхода в отношениях с Россией, который заключается, с одной стороны, в сильной обороне и сдерживании, и с другой стороны - в диалоге.

«Мы не хотим изолировать Россию. Россия является нашим соседом и будет оставаться соседом. Мы действительно хотим развивать диалог с Россией. Диалог не простой, но именно поэтому он важен», - добавил генсек НАТО.

Вместе с тем Столтенберг назвал Италию ценным союзникам по НАТО и заявил, что ожидает сотрудничества с правительством Конте.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.          
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