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Министр финансов Александр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов» или уйти в отставку.  

«В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе – «гречка». Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором – уйти или стать соучастником», - написал он в Facebook.

«Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента –  предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием», - добавил министр.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка. 

«Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета Министров», – заявил он.
ForUm

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