Сегодня, 6 июня, на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Она стала первой в истории женщиной во главе украинского регулятора.

Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности «Экономика предприятия»; программа «менеджмент проектов и консалтинг». В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность «Нефтегазопроводы и нафтогазохранилища», специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик.

По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 года назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. До назначения членом НКРЭКУ работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на должности заместителя директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

«Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к непредвзятому, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг», - отметила Кривенко.

Напомним, ранее Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя НКРЭКУ.

14 мая конкурсная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора.

30 мая Порошенко назначил 5 новых членов НКРЭКУ.