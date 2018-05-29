В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает безосновательными беспокойство Украины по транзиту газа в связи со строительством «Северного потока-2».

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев 1 июня посетит Берлин, где будут проведены переговоры о подготовке встречи в «нормандском формате», заявил Президент Петр Порошенко.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречи «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) будут карикатурными без урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления формулы Штайнмайера.

Поздно вечером в понедельник, 28 мая, в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате столкновения практически весь второй этаж, где находились два десятка пассажиров, был снесен. В результате пострадали 28 украинских туристов, 8 – получили тяжелые травмы. Водитель автобуса взят под стражу.

Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал в Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.

Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений. В ответ Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко, на которого 24 мая было совершено покушение, предоставят охрану.

Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Украинские фирмы участвовали в строительстве Керченского моста, заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о том, что военнослужащими ежегодно совершается около 20 тысяч преступлений.

В ночь на 29 мая в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль помощника народного депутата Игоря Мосийчука Станислава Коломийца.