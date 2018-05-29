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Водитель украинского автобуса, который попал в ДТП в Будапеште, взят под стражу, против него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает посольство Украины, ссылаясь на данные правоохранительных органов Венгрии.

«Водитель проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты транспортного средства и допустил столкновение с установленной на дороге габаритной рамкой, в результате чего у двухэтажного автобуса полностью срезало крышу», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, поздно вечером в понедельник, 28 мая, в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на пути в аэропорт Ферихедь в 18 районе венгерской столицы на скорости въехал в ограничитель высоты.

В результате столкновения практически весь второй этаж, где находились два десятка пассажиров, был снесен.

В результате пострадали 28 украинских туристов,  8 – получили тяжелые травмы.

 
ForUm

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