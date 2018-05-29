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Экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко, на которого 24 мая было совершено покушение, предоставят охрану.

Соответствующий приказ поступил от главы ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина по постановлению следователя по делу.

Эту информацию Odessa.Online подтвердил начальник управления превентивной деятельности в ГУ НП в Одесской области Иван Ищенко.

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля. Также они должны охранять его девушку.

Отметим, пока Стерненко находится в Киеве.

Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция  задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.
ForUm

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