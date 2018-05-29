Украинские фирмы участвовали в строительстве Керченского моста. Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.



«Думаю, никто не планирует никаких мер в отношении существования самого этого объекта. Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста», – отметил он.

По словам Бабина, есть и множество западных компаний, которые также предоставляли определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее.

«Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки и НАТО осудили частичное открытие Керченского моста.

Украина подала иск в международный арбитраж из-за строительства Керченского мостп.

Также Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Министерства инфраструктуры оценивает прямые убытки от строительства моста через Керченский залив в 0,5 млрд гривен в год.