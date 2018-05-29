Поздно вечером в понедельник, 28 мая, в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на пути в аэропорт Ферихедь в 18 районе венгерской столицы на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты, сообщает Mukachevo.net.

В результате столкновения практически весь второй этаж, где находились два десятка пассажиров, был снесен.

На место столкновения немедленно прибыли спасатели и пожарные команды. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров. Известно о 28 раненых, среди низ 8 - с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается. Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Путь в аэропорт было полностью перекрыт из-за спасательной операции. Четырех травмированных украинцев пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.