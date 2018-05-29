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Встречи «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) будут карикатурными без урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления формулы Штайнмайера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я убежден, что пока эти две лакмусовые бумажки не преодолеем, не разрулим Станицу Луганскую и формулу Штайнмайера, дальнейшие встречи на уровне министров будут карикатурными, потому что прямые указания президентов игнорируются в одном случае три года, в другом случае — два с лишним года», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

«Формула Штайнмайера», предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.


 
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