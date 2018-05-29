По поручению Президента Петра Порошенко заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев 1 июня посетит Берлин, где будут проведены соответствующие переговоры о подготовке встречи в «нормандском формате».

Об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Безусловно, мы большую часть нашего времени уделили ситуации на Донбассе. Абсолютно неприемлемо, когда за последние несколько недель из-за абсолютно безответственных действий российских войск и контролируемых ими боевиков резко возросла интенсивность обстрелов. И мы видим попытки наступательных операций со стороны боевиков, которым чрезвычайно эффективно дают отпор Вооруженные силы Украины, квалификация, опыт и эффективность действий которых значительно выросли», - отметил Президент Украины

Глава Украинского государства отметил, что «президент Штайнмайер держит руку на пульсе по деэскалации ситуации на востоке». «Я очень благодарен, что мы обсудили и детали имплементации Минских соглашений, в том числе и как необходимой составляющей компонента безопасности Минских соглашений, введение миротворческой миссии по решению Совета безопасности ООН», - добавил он.

Президент Украины сообщил также, что по его поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин сейчас находится в Нью-Йорке. «Сегодня начинается заседание Совета безопасности ООН, посвященное Украине, господин Климкин будет там делать доклад. Мы благодарим и Германии за участие. И очень важно будет услышать и позицию российского представителя. Безусловно, мы очень твердо рассчитываем на то, что решение о миротворцах должно быть принято в ближайшее время», - отметил Порошенко.

Глава государства напомнил, что во время его визита в немецкий Аахен была достигнута договоренность о попытке организовать как можно скорее встречу в «нормандском формате». «По моему поручению заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев 1 июня посетит Берлин, где будут проведены соответствующие переговоры о подготовке соответствующей встречи. Для нас это очень важно», - сказал он.

В свою очередь Штайнмайер выразил надежду на возобновление работы «нормандского формата». «То, что касается ситуации на востоке Украины, я надеюсь все же, что после тех переговоров, которые мы провели в Берлине, которые вы провели с федеральным канцлером, был разговор с президентом Макроном в Аахене как вы сказали. Я думаю, что все эти переговоры, и разговор Канцлера (Германии. - Ред.) в Сочи, они приведут к тому, что «нормандский процесс» получит новый статус активности и мы сможем сказать, что форматы «нормандского процесса» снова будут активированы», - отметил он .

Федеральный президент Республики Германия также отметил, что на данный момент важно избежать дальнейшей эскалации и стараться как можно больше делать предложений, выдвигать идеи и выполнять программу Минских договоренностей и достигать дальнейшего успеха, прогресса.

«К таким соображениям относится также и ситуация с миротворческой миссией - сейчас ООН об этом говорит. Я надеюсь, что двусторонние переговоры происходят также в «нормандском формате». И те переговоры, которые происходят в Нью-Йорке, что в конечном итоге они приведут к тому, что и эта идея будет успешной», - отметил Штайнмайер.

Как сообщал ForUm, 10 мая Президент Петр Порошенко во время брифинга по результатам встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что стороны согласовали позиции по подготовке повестки дня встречи в «нормандском формате», которая может состояться в Париже.

Порошенко считает, что встречу в «нормандском формате» стоит провести уже в начале июня.

Последний раз встреча в «нормандском формате» на высшем уровне проходила в октябре 2016 года в Берлине. После этого контакты продолжаются на рабочем уровне.