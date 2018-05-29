В ночь на 29 мая в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль помощника народного депутата Игоря Мосийчука Станислава Коломийца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам нардеп.

«Сегодня ночью, около четырех часов утра неизвестный сжег автомобиль моего помощника Станислава Коломийца. Согласно показаниям очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы по адресу Григоренко, 36, где было припарковано авто Стаса, подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее и поехал», – написал он.

По словам Мосийчука, напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. «Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника», – подчеркнул нардеп.

Он также сообщил, что в результате пожара сгорела не только застрахованная машина Коломийца, но и две машины, припаркованные по соседству.

«Мне не известны никакие мотивы злоумышленника, который поджег автомобиль, но каковы бы они ни были, преступление должно быть раскрыто, а преступники задержаны и наказаны! Также должна быть проведена служебная проверка адекватности действий экипажа патрульной полиции, который находился на месте преступления и не предпринял никаких действий для его предотвращения и задержания преступника. Беру это дело под личный контроль! Вопрос не в машине моего помощника, а в том, что слишком часто в нашей очаровательной столице стреляют, убивают, взрывают, жгут авто или здания ... Пришло время положить этому конец», – подытожил он.