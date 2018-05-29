Для создания специализированных военных судов необходимо внесение изменений в Конституцию Украины.

Такое мнение выразил на пресс-конференции в Харькове главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает Укринформ.

«Очень трудно давалось и будет даваться еще процедура реформирования судебной системы. Для создания военных судов, а это специализированные суды, нужны изменения в Конституцию», - сказал он.

Матиос акцентировал на необходимости создания военных судов и, «по аналогии и принципу Израиля, предоставление государством бесплатной системы правовой защиты адвокатов для каждого оступившегося военного».