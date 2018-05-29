Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал в Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков, сообщает пресс-служба бригады.



«Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что из видео допроса военнослужащего можно сделать вывод, что он подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно из-за длительного отсутствия сна, или физических пыток. «Тот факт, что военный утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины, указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб. Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный – это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины», – отметили в бригаде.

«Оккупация Россией украинского Крыма, четыре года боевых действий, сотни убитых русских, десятки пленных военнослужащих российской армии, завезенные из РФ сотни танков, тысячи артиллерийских систем и сотни тысяч тонн горючего и боеприпасов к ним - более чем красноречивое доказательство агрессии против Украины. Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью», – сказано в сообщении.