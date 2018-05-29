ФСБ установила личности подозреваемых в «захвате» крымского рыболовецкого судна «Норд», сообщил глава крымского управления ведомства Виктор Палагин.
Их объявили в международный розыск, передает РИА Новости.
«Они, естественно, находятся в Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованных государствах не поступают», — сказал Палагин.
Начальник ведомства уточнил, что речь идет об экипаже украинских пограничников, задержавших крымское судно «Норд».
Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.
Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.
6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.
Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.
Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.
19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.
Сейчас члены экипажа находятся на территории посольства России в Киеве.
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