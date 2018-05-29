В результате ДТП в Будапеште пострадали 28 украинских туристов. Об этом в Twitter сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы», – написала она.

Беца также сообщила, что украинский консул оказывает пострадавшим помощь.

Как ранее сообщал ForUm, поздно вечером в понедельник, 28 мая, в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на пути в аэропорт Ферихедь в 18 районе венгерской столицы на скорости въехал в ограничитель высоты.

В результате столкновения практически весь второй этаж, где находились два десятка пассажиров, был снесен.