В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко, сообщает пресс-служба столичной полиции.

От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой. Убийство произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, пострадавший скончался. Погибший – гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Информацию о том, что в Бабченко стреляли, подтвердил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Напомним, Аркадий Бабченко – российский журналист, известный своими оппозиционными взглядами.

В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.