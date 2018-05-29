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Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Она уточнила, что решение было вынесено 22 мая.

Против Геращенко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет), максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России», — сообщила Царева.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Геращенко еще в октябре 2015 года. Причиной стала публикация Геращенко в одной из соцсетей. Он обратился к читателям с предложением сообщать все, что они знают о российских военных, принимающих участие в операции в Сирии.

В СК РФ тогда заявили, что Геращенко «фактически поддержал и распространил идею <...> о том, что таким обр​​азом «террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата» и «осознанно бросил вызов странам, которые непрерывно ведут борьбу с террористической угрозой».
ForUm

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