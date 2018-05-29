Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений. Об этом говорится в сообщении сирийского Министерства иностранных дел, передает 112 Украина.

«В знак признания взаимной поддержки террористической агрессии против Сирии Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия договорились об обмене признанием и установлении отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия», - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство иностранных дел Южной Осетии опубликовало на своем сайте полный текст коммюнике о взаимном признании.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия, уполномоченное своим Правительством, имеет честь заявить о том, что Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика... объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике», - говорится в заявлении.

Южная Осетия самопровозгласила независимость 29 мая 1992 года в ходе вооруженного конфликта с Грузией. Южная Осетия признана несколькими государствами – членами ООН (Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией) и рядом непризнанных и частично признанных республик (Нагорный Карабах, Приднестровье, Сахарская Арабская Демократическая Республика, Автономное территориальное образование Гагаузия, Правительство Республики Сербская Краина в изгнании).

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 гг. Фактически территория контролируется властями частично признанной Республики Абхазия. В документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.