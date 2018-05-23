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Президент Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона «Широкий Лан» осенью этого года. Об этом он заявил во время  посещения полигона и ознакомления с ходом строительных работ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я ставлю задачу, чтобы этой осенью первая очередь этого комплекса полигона «Широкий Лан» была введена в эксплуатацию», - сказал Порошенко.

Глава государства поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации этого проекта. «Вы видите, что здесь не хуже чем «Яворов» (полигон, - ред.). Только «Яворов» строили десятки лет, а «Широкий Лан» строили год», - добавил он.

Президент также отметил, что каждая копейка на строительство тратилась через систему ProZorro, а качество строительства принимается ответственными лицами Вооруженных Сил.

«Как говорится, это наш ответ зрадофилам. Вы помните, что несколько лет назад отсюда, с «Широкого Лана» были очень популярны фото, особенно с палаткой, дорога к которому была заполнена талой водой и с подписью: «Все пропало». Вот это ответ Вооруженных сил Украины, Министерства обороны всепропальщикам», - отметил Президент.

По словам Главы государства, еще в прошлом году «здесь было чистое поле». «За один год  построено 11 казарм, каждая из которых способна принять две роты. Абсолютно качественно обеспечены бытовые нужды», - рассказал Порошенко.

Он отметил также, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, которые создаются на полигоне.

«Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия», - отметил Президент и добавил, что еще две недели назад на месте новой столовой был только каркас. Он выразил надежду, что здесь уже будет применена новая система питания военных ВСУ.

Глава государства отметил, что также создаются условия для качественного отдыха военнослужащих, которые будут проходить здесь службу. Кроме того, строится бетонная дорога.

Ранее Порошенко сообщил, что до конца этого года на территории полигона «Широкий Лан» на Николаевщине планируется открытие военного городка нового образца.
ForUm

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