Долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности столицы. Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время заседания Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по словам мэра, для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа.

«Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ.

«Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя – «Киевэнерго». Размер долгов – почти 5 млрд грн. Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса», - заявил Кличко.

Он отметил, что «Киевтеплоэнерго» не может взять на себя указанные долговые обязательства.

«Первоочередной задачей для предприятия является подготовка к зиме, закупка необходимой техники и создание ресурсной базы для предоставления сервиса киевлянам», - добавил мэр и отметил, что проблема долговых обязательств частной компании «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» должна решаться отдельно от вопроса газоснабжения города и стабильной работы теплоснабжающих предприятий.

«Проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем «Нафтогазу», - отметил Кличко.

«Призываю всех серьезно отнестись к этой проблеме! Принятие решения «О вопросах задолженности перед «Нафтогазом Украины» продемонстрирует консолидированную позицию Киевсовета. Долги «Киевэнерго» не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности города», - подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что на сегодня город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с «Киевэнерго» и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» 65 тыс. единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тыс. работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЭКУ.

Напомним, для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. «Нафтогаз» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.