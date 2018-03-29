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Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд не удовлетворил ходатайство защитников об отводе прокурора и отводе суда.

Кроме  того, правозащитник, многолетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат нескольких созывов, Герой Украины Степан Хмара выразил желание взять Савченко на поруки.

Фото: Ирина Юзик 

Лидеры стран «нормандской четверки» приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников и потребовали ее тщательного соблюдения. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. РФ также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения.

Состояние дочери Сергея Скрипаля Юлии быстро улучшается и больше не оценивается как критическое, сообщила больница Солсбери.

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывали Верховную Раду Украины отменить требования закона о предоставлении электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний.

Министерство юстиции готовится к принудительному взысканию денежных средств с российской компании «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко.

Начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз во время сессии Николаевского облсовета сообщил, что обратился к руководству Нацполиции относительно решения вопроса изменения подследственности дела Владислава Волошина. 

«Газпром» отразит в отчетности за 2017 год выплату $2,6 млрд «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, но не ожидает в связи с этим убытка, а только меньшей прибыли. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами заместитель председателя правления «Газпром» Андрей Круглов.

Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего.

11 военнослужащих заболели корью в Очакове Николаевской области.

Украинский фрагмент в законе об Институте национальной памяти Польши мог быть написан в Москве. Польская властная элита начинает это осознавать и есть надежда, что эта ошибка будет исправлена. Такое мнение высказал польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вэл Граевский.
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