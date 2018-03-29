Апелляционный суд Киева отказал депутату Верховной Рады Надежде Савченко (внефракционная) в отводе коллегии судей. Такое решение суд вынес по итогам совещания, передают Українські Новини.

Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Савченко.

Ранее Апелляционный суд отказал Савченко в отводе прокурора Александра Климовича.

Напомним, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева о ее аресте.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

26 марта адвокаты обжаловали это постановление суда.