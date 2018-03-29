Украинский фрагмент в законе об Институте национальной памяти Польши мог быть написан в Москве. Польская властная элита начинает это осознавать и есть надежда, что эта ошибка будет исправлена.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вэл Граевский.

«Есть довольно значительные опасения, что это действительно так. Это касается как экспертов, которые были допущены к работе над этой поправкой, так и содержания самой поправки», - отметил советник главы МИД Польши.

Он подчеркнул, что, во-первых, временные рамки деятельности украинских националистов в 1925-1950 годах, о которых говорится в законе, не имеют никакого значения для польско-украинских отношений.

«В 1925 и последующих годах ничего не произошло в отношениях между украинцами и поляками. Но этот год является поворотным моментом в подходах к действиям советских спецслужб в отношении украинцев на Западе. А 1950 год – это смерть Шухевича, хотя польско-украинский конфликт завершился в 1947 году, и после этого в отношениях между народами не было никакой борьбы. Поэтому, даже эти временные рамки (1925-1950 гг. - ред.) подчеркивают именно советские и российские действия, а не польские или украинские», - подчеркнул эксперт.

Во-вторых, как отметил Журавский вэл Граевский, в поправке есть довольно значительные исторические ошибки.

«Если в законе есть упоминание об украинских националистах, которые были коллаборантами Третьего рейха, а потом указываются временные рамки 1925-1950 годов, то это издевательство над польским законодателем, поскольку Третий рейх существовал в 1933-1945 годах, а в 1925-1933 годах и 1945-1950 годах никто не мог с ним коллаборировать, ведь тогда его не существовало», - отметил советник главы МИД РП.

Кроме того, по его словам, в этой поправке ставится под сомнение правовой порядок во Второй Речи Посполитой (1918-1939 годы), поскольку преступления украинских националистов, которые совершались в этот период, не были преступлениями «геноцида», а только преступления «геноцида» не имеют срока давности. Поэтому, за преступления в период до 1939 года никто не может преследоваться, ведь давно истек их срок давности.

«Еще один правовой изъян – в законе говорится о преступлениях на территории оккупированной Польши только украинских националистов. Следовательно, возникает вопрос: а почему нет упоминания о преступлениях на территории Польши националистов и коллаборантов других национальностей? В Польше в этот период действовали воинские формирования власовцев, восточные легионы, например, азербайджанские, которые подавляли Варшавское восстание (1944 год), действовали литовские националисты и т. п.», - подчеркнул Журавский вэл Граевский.

Он отметил, что следовало бы создать список разных национальных воинских формирований, которые коллаборировали с Третьим рейхом, и совершили эти преступления на территории Польши.

Эксперт назвал неслучайным то, что в закон вписали только украинцев.

«Это был очевидный шаг с политической мотивацией. Его цель – создать напряжение в польско-украинских отношениях, что было сделано с нарушением польского законодательства», - констатировал советник главы польского внешнеполитического ведомства.

Принимая во внимание эти причины, «украинский» фрагмент – это юридическая, историческая, моральная и политическая ошибка.

«Очень надеюсь, что Конституционный суд страны обратит внимание на эти ошибки, и украинский фрагмент изменят. Нормальное государство характеризуется тем, что оно умеет исправлять собственные ошибки. У меня создается впечатление, что в польских властных элитах уже осознали масштабы недоразумения и есть надежда, что эти ошибки действительно исправят», - резюмировал Журавский вэл Граевский.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Он опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить данный закон.