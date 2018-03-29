Правозащитник, многолетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат нескольких созывов, Герой Украины Степан Хмара выразил желание взять на поруки обвиняемую в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежду Савченко.

Его заявление, согласно ходатайству защиты Савченко, Апелляционный суд Киева приобщил к материалам дела на заседании 29 марта, сообщает «Украинская правда».

«Прошу приобщить к материалам дела соответствующее заявление Героя Украины и учесть его при принятии решения», - сказал адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

Сторона обвинения против приобщения ходатайства защиты не возражала.

Как известно, 29 марта Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию защиты Надежды Савченко относительно меры пресечения в виде ареста, который избрал Шевченковский районный суд Киева.

По мнению адвокатов, суд не учел то, что Савченко содержит мать преклонного возраста, работает в Верховной Раде и имеет другие социальные связи.



На заседании в четверг суд не удовлетворил ходатайство защитников об отводе прокурора и отводе суда.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

26 марта адвокаты обжаловали это постановление суда.