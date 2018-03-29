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11 военнослужащих заболели корью в Очакове Николаевской области. Об этом сообщила журналистам начальник медицинской службы части А2637 Лариса Бровко, передают Українські Новини.

«На данный момент в части А2637 объявлен карантин. С тяжелой формой болезни 4 человека находятся на лечении в Николаевской областной инфекционной больнице, а 7 военнослужащих, у которых легкая форма, лечатся амбулаторно, у себя дома», - сказала Бровко.

При этом в самом Очакове вспышки кори нет.

Напомним, 26 марта в Ирпенскую центральную городскую больницу доставлены 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 – с подозрением на ветрянку.

По данным военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины по состоянию на 26 марта в Киевской области также были госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь. Локализация болезни: Десна – 4 человека, Киев – 3 человека, Белая Церковь – 1 человек и Ольшаница – 4 человека. Командованием воинских частей проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции.
ForUm

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