«Газпром» отразит в отчетности за 2017 год выплату $2,6 млрд «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, но не ожидает в связи с этим убытка, а только меньшей прибыли. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами заместитель председателя правления «Газпром» Андрей Круглов, сообщает ТАСС.



«В отчетности эти цифра будет отражена. Это значит, что убыток мы не покажем, а покажем меньшую прибыль», - подчеркнул Круглов.

Он заметил, что «Газпром» ждет решения по апелляции по спору с «Нафтогазом». «Мне нечего добавить по тому решению, которое уже было озвучено по данному вопросу. Мы подали апелляцию в Верховный суд Швеции и ждем решения», - сказал он

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» по поставке газа.