Состояние дочери Сергея Скрипаля Юлии быстро улучшается и больше не оценивается как критическое, сообщила больница Солсбери.

Ее отец, также отравленный нервно-паралитическим веществом в начале марта в Англии, остается в критическом, но стабильном состоянии, сообщает Би-би-си.

Доктор Кристин Бланшард из больницы Солсбери сообщила: «Она (Юлия Скрипаль. –Редю) хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.