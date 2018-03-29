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Лидеры стран «нормандской четверки» приветствуют договоренность о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников и потребовали ее тщательного соблюдения. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента Украины Петра Порошенко.

«Лидеры стран «нормандской четверки» подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры «нормандской четверки» приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников, достигнутую Трехсторонней контактной группой 26 марта. Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

Кроме того, на фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой «всех на всех».

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня с 30 марта. 
ForUm

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