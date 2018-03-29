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Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту «Марьинка», осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. В результате этого военнослужащий получил поражения органа зрения, в частности ожог сетчатки глаза.

«Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых, ослепляющих лазеров», - сообщили в ГПСУ.

Военнослужащего госпитализировали в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения.

Отмечается, что Госпогранслужба уже фиксировала подобные случаи. Так, в июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВС Украины и представителей международных и правозащитных организаций.
ForUm

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