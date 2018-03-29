Министерство юстиции готовится к принудительному взысканию денежных средств с российской компании «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам перед началом коллегии Минюста, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день происходит начисление пени. Она составляет практически полмиллиона долларов ежедневно. Во-вторых, сейчас идет процесс подготовки к принудительной реализации данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру. В-третьих, Министерство юстиции продолжает взыскание задолженности с «Газпрома» по другому решению национального украинского суда. И уже свыше 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет», - подчеркнул Петренко.

Министр убежден, что «у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться, и она будет взыскана в ближайшее время».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» по поставке газа.

Украина уже конфисковала все средства «Газпрома» на своей территории.