Подозреваемая в подготовке терактов и захвате государственной власти внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что не собиралась совершать преступление, а хотела, чтобы народные депутаты почитали характеристики минометов.

Об этом Савченко заявила во время заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНИАН.



«Наговорив столько абсурда, а вам действительно любой эксперт скажет, что это нереально для выполнения, любые эти фантастические теории, как там Луценко говорил, «а тех, кто выжил - добивать автоматами». Я наговорила это для того, чтобы потом Луценко ответил мне на мое заявление, на мое депутатское обращение - почему народные депутаты имеют право совершать преступление, а прокуратура не имеет права остановить это преступление, то есть преступление надо совершить», - заявила Савченко.

Она подчеркнула, что «преступления не было, и намерения совершить преступление не было, потому что все было под контролем, по крайней мере, тех же лиц, которые были приставлены ко мне». «Может, надеялись, что я сделаю-таки преступление, но я не настолько глупа, но преступления не было и никогда бы не было», - подчеркнула депутат.

Савченко утверждает, что ее арест - это «результат страха Верховной Рады».

«Я думала, что суд будет выше их, что если депутаты «усрались», то судьи у нас бесстрашные, и не станут поддакивать народным депутатам, которые сначала «морозились» - «нет, нет, нет», а потом резко с ужасом нажали кнопки - «да, да, да». Почему? Потому что им страшно», - сказала она.

«Для чего была написана именно такая картина сюрреализма с минометами - потому что, когда был Майдан, у нас было огнестрельное оружие, потом у нас началась война. Это было гораздо хуже зрелище, которое никто из депутатов особо не увидел, Президент тем более. Мне очень хотелось, чтобы они почувствовали на словах, а за слова народного депутата не судят, чтобы они почувствовали, что, когда они говорят, что в зале есть беременные женщины, то на оккупированном Донбассе были тысячи беременных женщин, которые больше никогда не родят детей, для того, чтобы они почувствовали и начали хотя бы читать ТТХ (тактико-технические характеристики. – Ред.) минометов, и что это за страшный разрыв», - добавила Савченко.

Также она подчеркнула, что преступления, которые ей инкриминируют, не являются терроризмом. «Если говорить об инкриминируемых мне преступлениях - это не террористический акт. Если вы меня послушаете, то я объясню, в чем законная ловушка, поскольку их в законах много. Потому что, когда народный депутат совершает преступление, нажимая кнопку за тот или иной закон, очень много лоббистских строк внесены в законы Украины», - отметила Савченко.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.