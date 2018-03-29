Начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз во время сессии Николаевского облсовета сообщил, что обратился к руководству Нацполиции относительно решения вопроса изменения подследственности дела Владислава Волошина. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«26 марта я публично и через средства массовой информации докладывал о ходе расследования дела Владислава Волошина. Подчеркиваю, что следствие не исключает ни одной из шести опубликованных ранее версий, проводятся все необходимые экспертизы. Неоднократно полиция призывала всех, кто владеет какой-либо полезной для следствия информацией, обратиться в Следственное управление, - сообщил он. - Но, несмотря на все приглашения, даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционной составляющий, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя. А также после того, как я предложил общественности осуществлять прозрачный и беспристрастный контроль за ходом следствия, приобщив к делу в рамках уголовного производства адвокатов от стороны семьи Волошина».

По словам Мороза, прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего.

«Так я понимаю, что объективность и беспристрастность следствия на самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер», - заявил он.

«Поэтому я обратился к руководству Национальной полиции Украины по изменению подследственности указанного производства с целью решения вопроса о передаче его в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения», - резюмировал глава облполиции.

Напомним, 18 марта 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.