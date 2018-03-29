Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду Украины отменить требования закона о предоставлении электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний. Об этом говорится в заявлении послов G7.

«Послы стран «Большой семерки» остаются глубоко обеспокоенными приближением 1 апреля - конечной даты подачи электронных деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами. Мы настоятельно призываем народных депутатов во время ближайшего заседания найти законодательное решение, которым будут отменены эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или отсрочено их действие», - подчеркивается в заявлении.

Послы также призвали депутатов принять временное положение об освобождении от ответственности тех лиц, которые не подадут декларации в установленный срок, чтобы создать возможность найти долгосрочное решение. «Мы приветствуем усилия народных депутатов, которые уже работают над достижением этого», - добавляется в заявлении, сообщает УНИАН.

«Текущие требования относительно электронного декларирования не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и повышения экономического роста. Также должное гражданское общество является принципиально важным для эффективной демократии», - подчеркивается в заявлении.

Послы G7 напомнили, что система декларирования доходов и имущества призвана обеспечивать подотчетность лиц, наделенных публичными полномочиями, а не создавать излишнюю нагрузку и давление на гражданское общество.

«Текущие требования существенно усложнят борьбу Украины с коррупцией», - заявили послы.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.

Европейский Союз призвал Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов, обвинив украинскую власть в невыполнении взятых обязательств.

После этого Президент Петр Порошенко также призвал нардепов отменить электронное декларирование для активистов и пообещал оперативно подписать соответствующий закон.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть отмену обязательной подачи членами антикоррупционных организаций электронных деклараций 3 апреля.