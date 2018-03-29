Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Игорь Паленик, сообщает УНИАН.
Адвокаты в жалобе просили суд применить к Савченко меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
При этом во время судебного заседания в суд поступило ходатайство от Героя Украины Степана Хмары и Ирмы Крат, которая назвала себя журналисткой, с просьбой взять подозреваемую на поруки.
Сторона обвинения также просила отменить решение первой инстанции, но только в части незаконного задержания Савченко. Вместе с тем суд признал законным задержание Савченко.
Ранее суд не удовлетворил ходатайство защитников об отводе прокурора и отводе суда.
Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
26 марта адвокаты обжаловали это постановление суда.
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