Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Игорь Паленик, сообщает УНИАН.

Адвокаты в жалобе просили суд применить к Савченко меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

При этом во время судебного заседания в суд поступило ходатайство от Героя Украины Степана Хмары и Ирмы Крат, которая назвала себя журналисткой, с просьбой взять подозреваемую на поруки.

Сторона обвинения также просила отменить решение первой инстанции, но только в части незаконного задержания Савченко. Вместе с тем суд признал законным задержание Савченко.

Ранее суд не удовлетворил ходатайство защитников об отводе прокурора и отводе суда.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

26 марта адвокаты обжаловали это постановление суда.