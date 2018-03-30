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На Донбассе с 00:01 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Отмечается, что Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня, отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменения огня, включая ответный огонь.

Также ТКГ подчеркивает строгий запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня с 30 марта. 

29 марта лидеры стран «нормандской четверки» выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников и потребовали ее тщательного соблюдения. 

Предыдущее перемирие началось с полуночи 5 марта, однако боевики продолжали обстрелы позиций ВСУ.
ForUm

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