В результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты. По данным МВД, злоумышленник ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Его самого ликвидировали полицейские. Позже в больнице скончался 30-летний полицейский, раненый во время перестрелки.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

СМИ сообщили, что мужчина, который устроил перестрелку, оказался известным любителем России Валентином Дорошенко.

Оператор мобильной связи компания Vodafone-Украина (ЧАО «ВФ Украина», ранее «МТС-Украина», Киев) восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области.

Горсовет Черкасс объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения. До вечера город оставался без воды.

В течение 21-23 января на юге и востоке Украины ожидается существенное осложнение погодных условий.

Российско-оккупационная администрация временно захваченных районов Донбасса ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых «органах местной власти» и бюджетникам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Сегодня «Укрзализныця» возобновила услугу возврата электронных билетов через интернет.

С начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Успех переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не зависит от места их проведения, заявили в МИД Беларуси.