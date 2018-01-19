также в разделеОбщество
Прокуратура подала апелляцию по Мельнику 39
В Польше наказали трех человек, которые вытерли ноги украинским флагом 63
Львовский артист признал, что переводил деньги в ОРДЛО и модерировал «Антимайдан» 60
В розыске за госизмену находятся 63 человека 32
Марину Порошенко избрали главой Украинского культурного фонда 133
КОРД задержал банду, которая требовала $20 тысяч за бизнесмена с Донетчины 41
СМИ: Одесский стрелок – известный любитель России 76
Прокуратура сообщила о подозрении экс-милиционеру, сдававшему Крым 58
Дочери Ноздровской угрожали, адвокаты обратились в полицию 39
Одесская область попросила Кабмин помочь в борьбе со стихией 53
Vodafone восстановил мобильную связь в Луганске 67
Метели и снежные заносы: В Украине существенно ухудшится погода 93
Освобожденный из плена Морозов: Все ребята благодарны Медведчуку 70
Хуг: Конфликт на Донбассе обостряется 150
В ОРДЛО бюджетникам запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию 46
Численность населения Украины за месяц сократилась на 15 тысяч 55
Чаплыга: Люди считают Медведчука результативным переговорщиком, вернувшим их близких домой 71
В Египте застряли более 200 украинских туристов 240

В результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты. По данным МВД, злоумышленник ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Его самого ликвидировали полицейские. Позже в больнице скончался 30-летний полицейский, раненый во время перестрелки.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. 

СМИ сообщили, что мужчина, который устроил перестрелку, оказался известным любителем России Валентином Дорошенко.

Оператор мобильной связи компания Vodafone-Украина (ЧАО «ВФ Украина», ранее «МТС-Украина», Киев) восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. 

Горсовет Черкасс объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения.  До вечера город оставался без воды.

В течение 21-23 января на юге и востоке Украины ожидается существенное осложнение погодных условий.

Российско-оккупационная администрация временно захваченных районов Донбасса ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых «органах местной власти» и бюджетникам. 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. 

Сегодня  «Укрзализныця» возобновила услугу возврата электронных билетов через интернет. 

С начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Успех переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не зависит от места их проведения, заявили в МИД Беларуси.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги