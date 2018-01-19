также в разделеОбщество
В розыске за госизмену находятся 63 человека
Марину Порошенко избрали главой Украинского культурного фонда 14
КОРД задержал банду, которая требовала $20 тысяч за бизнесмена с Донетчины 13
Прокуратура сообщила о подозрении экс-милиционеру, сдававшему Крым 22
Дочери Ноздровской угрожали, адвокаты обратились в полицию 21
Одесская область попросила Кабмин помочь в борьбе со стихией 32
Vodafone восстановил мобильную связь в Луганске 49
Метели и снежные заносы: В Украине существенно ухудшится погода 73
Освобожденный из плена Морозов: Все ребята благодарны Медведчуку 53
Хуг: Конфликт на Донбассе обостряется 135
В ОРДЛО бюджетникам запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию 35
Численность населения Украины за месяц сократилась на 15 тысяч 44
Чаплыга: Люди считают Медведчука результативным переговорщиком, вернувшим их близких домой 59
В Египте застряли более 200 украинских туристов 194
На Одесчине СБУ задержала антиукраинского агитатора 36
На Закарпатье нашли крупное месторождение золота 93
Супрун предлагает ужесточить ответственность за отказ от вакцинации 52
В Запорожье патрульные избили мужчину и 6 часов держали на улице 56

Мужчина, который устроил перестрелку в Одессе, оказался известным любителем России Валентином Дорошенко, пишет Думская.

57-летний Дорошенко называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызвал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль – приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии «Родины» Игоря Маркова.

Напомним, по последним данным, в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты.

Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике. 

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги