Мужчина, который устроил перестрелку в Одессе, оказался известным любителем России Валентином Дорошенко, пишет Думская.

57-летний Дорошенко называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызвал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль – приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии «Родины» Игоря Маркова.

Напомним, по последним данным, в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты.

Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.