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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Об этом он заявил после встречи с председателем Общества венгерской культуры на Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем.

Сийярто отметил, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права, сообщает Радио Свобода.

Как утверждает венгерский министр, Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства на Закарпатье.

Министр отметил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.

По словам Сийярто, это все совпадает с ожиданиями Евросоюза, согласно которым, уже полученные нацменьшинствами права нельзя отбирать.

Министр добавил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства на Закарпатье не было.

Он отметил, что в Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые, по его мнению, дискриминируют права нацменьшинств.

Сийярто сказал, что уже началась предварительная работа по подготовке закона о среднем образовании в Украине, но относительно этого не было консультаций с Венгрией и закарпатскими венграми.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».
ForUm

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