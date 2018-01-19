В течение 21-23 января на юге и востоке Украины ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя, налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Ветер усилиться до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см.

Погодные условия ухудшились в Украине с 17 января. 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.