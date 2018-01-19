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Российско-оккупационная администрация временно захваченных районов Донбасса ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых «органах местной власти» и бюджетникам. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины.

«Для предотвращения дальнейшего снижения доверия населения временно захваченных районов Донбасса, российско-оккупационная администрация ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых «органах местной власти» и «бюджетникам», – отметил он.

По словам Гуцуляка, работникам медицинских и учебных заведений под подпись доказано распоряжение главаря одной из фейковых «республик» о запрете на выезд без оформления специального разрешения. А для тех, кто отказался ставить свои подписи, составляют акты, которые передают в нелегитимные «правоохранительные органы».

Он подчеркнул, что такие меры оккупационных властей возмущают работников бюджетной сферы, некоторые из них вынужден уволиться с работы.

 
ForUm

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