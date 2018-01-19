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В помещении, из которого велась стрельба в Одессе, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«Принимаются меры по его изъятию», - отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, по последним данным, в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты.

Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике. 

 
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