В помещении, из которого велась стрельба в Одессе, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
«Принимаются меры по его изъятию», - отмечается в сообщении.
Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, по последним данным, в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты.
Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике.
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