В помещении, из которого велась стрельба в Одессе, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«Принимаются меры по его изъятию», - отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, по последним данным, в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты.

Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике.