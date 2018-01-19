Финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на текущий год не предусматривает закупку газа у России. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.

«По поводу заявления руководителя «Нафтогаза» … Первое: Нафтогаз не находится в сфере управления Минэнерго. Второе: глава НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с Минэнерго, формирующим государственную политику. Третье: правительство, принимая финансовый план Нафтогаза, никак не рассматривало возможность закупки российского газа», - сказал министр, сообщает LIGA.net.

По словам Насалика за счет наращивания собственной добычи газа правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия потребностей населения.

Напомним, 17 января глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в этом году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа.